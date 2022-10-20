AvcÄ±lar Belediyesi'nde grev bitti

AvcÄ±lar Belediyesi ve iÅŸÃ§ileri temsil eden sendika arasÄ±nda 3 aya yakÄ±n sÃ¼ren sÃ¶zleÅŸme gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin olumsuzlukla sonuÃ§lanmasÄ± ardÄ±ndan 6 mÃ¼dÃ¼rlÃ¼kteki 1187 iÅŸÃ§i salÄ± gÃ¼nÃ¼ saat 08.00'den itibaren iÅŸ bÄ±raktÄ±. Ä°lÃ§ede baÅŸta semt pazarlarÄ± olmak Ã¼zere tÃ¼m cadde ve sokaklardaki Ã§Ã¶p konteynerleri Ã§Ã¶plerle dolarken dÃ¼n sabaha karÅŸÄ± taraflar uzlaÅŸtÄ±. GÃ¼n boyu sÃ¼ren teknik konulardaki maddelerin de kabul edilmesi ardÄ±ndan bugÃ¼n saat 02.00'de AvcÄ±lar Belediye BaÅŸkanÄ± Turan HanÃ§erli, Belediye-Ä°ÅŸ SendikasÄ± yÃ¶neticileri ile masada sÃ¶zleÅŸmeyi imzaladÄ±. Saat 22.30 sÄ±ralarÄ±nda Ã‡arÅŸamba pazarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu Merkez Mahallesi'nde bekleyen temizlik iÅŸÃ§ileri sendika yÃ¶netiminden gelen telefon Ã¼zerine temizlik Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± baÅŸlattÄ±. SÃ¶zleÅŸmenin imzalanmasÄ±ndan yaklaÅŸÄ±k 3 saat Ã¶nce ilÃ§edeki tamamen dolan ve cadde ve sokaklara taÅŸan Ã§Ã¶pler alÄ±nmaya baÅŸlandÄ±. AvcÄ±lar Belediye BaÅŸkanÄ± HanÃ§erli, â€œUzattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z el sÄ±kÄ±ldÄ±. AvcÄ±lar'a, tÃ¼m iÅŸÃ§ilerimize hayÄ±rlÄ± olsun. Ä°stanbul ilÃ§eleri arasÄ±nda en iyi sÃ¶zleÅŸmelerden birini imzaladÄ±k" dedi.Â