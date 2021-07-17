Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 30
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE Sağlık
BİST
1363.28
ALTIN
496.39
DOLAR
8.5176
STERLİN
11.8167
EURO
10.1401
Mahkemeden satılık 1.988 m² tarla
Mahkemeden satılık 1.988 m²...
Şanlıurfa'da kamu konutları satışa çıkarıldı
Şanlıurfa'da kamu konutları satışa...
Boğaziçi Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alacak 
Boğaziçi Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
Çeşme'de yeni taksi plakaları için ihale yapılacak
Çeşme'de yeni taksi plakaları...

Avcılar'da 'delilleri yok etti' iddiası polis ve itfaiyeyi alarma geçirdi

AVCILAR'da yedi aydan bu yana kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılan binaya gelerek  elindeki poşetleri ateşe veren kadın hızla kaçtı. İtfaiye yangını söndürürken, çevre sakinlerinin 'delilleri yok etmek istedi' iddiası üzerine yanan eşyalar arasında inceleme yapıldı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
17 Temmuz 2021 Cumartesi 11:30
0 Okunma
Avcılar'da 'delilleri yok etti' iddiası polis ve itfaiyeyi alarma geçirdi

Ambarlı Mahallesi'ndeki Fulya Sokak'ta boş bulunan, 4 katlı binanın binanın zemin katında başlayan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine kısa sürede gelen Avcılar itfaiyesi ekibi, yıl başından bu yana boş bulunan ve zaman zaman üst katlarında yangın çıkan binanın zeminindeki alevleri söndürdü. İtfaiye erlerinin yanına gelen görgü tanıklarından Musa Polat, yangını boş binaya elinde poşetlerle giren bir kadının çıkardığını ve kadının koşarak uzaklaştığını öne sürdü. Polat, "Beyaz elbiseli, uzun boylu, elinde beyaz poşetler bulunan bir kadın buraya geldikten sonra bunları ateşe verdi. Bence, gizlediği bir şeyler vardı, delilleri kaybetmek istiyordu. Burada yol üstünde kameralar var, incelensin bulunsun" dedi. Polat'ın yanındaki bir başka kişi de aynı kadını gördüğünü söyledi. İki kişi bu iddiayı ihbar üzerine gelen polis ekibine de iletti. İddialar üzerine itfaiye erleri ve polis, inceleme yaptı ancak önemli bir şey bulamadı.

"KENTSEL DÖNÜŞÜM DEĞİL, EZİYET"

Boş binanın karşısında oturan Türkan Palabıyık, bu binada hemen her hafta yangın çıkarıldığını belirtirken, "Buraya giren- çıkan belli değil. Polise bildiriyoruz, bir şey yapamıyorlar. Belediyeye söylüyoruz, polisi arayın diyorlar. Birileri, birilerini burada öldürecek. Güvenliği sağlayamazsanız polis nereye kadar müdahale edebilir? Balkonumuzda oturamıyoruz, penceremizi açamıyoruz. Bu bina aylardır boş. Evsizlerin evi haline gelmiş. Yıkılacaksa yıkılsın. Bu; kentsel dönüşüm değil, kentsel eziyet" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AvcılarPolisItfaiyeEvYangın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Halk Ekmek'e yüzde 25 zam
Halk Ekmek'e yüzde 25 zam
Taksim'de 20 Temmuz Özgürlük ve Barış Bayramı kutlaması
Taksim'de 20 Temmuz Özgürlük ve Barış Bayramı kutlaması
İl Tarım Müdürü Karaca'dan kurban pazarında denetim
İl Tarım Müdürü Karaca'dan kurban pazarında denetim
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans