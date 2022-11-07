Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 16
hafif yağmur
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
4.216,98
ALTIN
999,41
DOLAR
18,60
STERLİN
21,09
EURO
18,53
Kapadokya Üniversitesi 5 Öğretim Üyesi alıyor
Kapadokya Üniversitesi 5 Öğretim...
Fırat Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
Fırat Üniversitesi Öğretim üyesi...
Fenerbahçe Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce) Öğretim Üyesi alacak
Fenerbahçe Üniversitesi Endüstri Mühendisliği...
Yalova Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Yalova Üniversitesi Sözleşmeli Personel...

Avcılar'da hasta almaya gelen 3 sağlık çalışanına sopalarla saldırdılar

AVCILAR'da hasta almaya giden sağlık görevlilerinin içinde bulunduğu ambulansın araçlarına çarptığını öne süren bina sakinleri sopalarla saldırdı. Sağlık çalışanlarından biri aldığı darbelerle başından yaralandı.

07 Kasım 2022 Pazartesi 10:13
Avcılar'da hasta almaya gelen 3 sağlık çalışanına sopalarla saldırdılar

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. Yakınlarının ihbarı üzerine kalp hastasını almaya gelen sağlık görevlileri ambulansı park ederken iddiaya göre bir araca hafif şekilde çarptı. Ambulansın araçlarına zarar verdiğini öne süren aynı binanın iki dairesinde oturanlar, ellerine sopalar alarak aşağı inip 112 Acil sağlık ambulansındaki Süleyman Kartal ile yukarıda hastaya müdahale eden Tolga Kaya ve Hasan Demir'e saldırdı. Görevlilerin 'Beyaz kod' vermesi üzerine kısa sürede polis ekipleri sevk edildi. Ekipler aynı aileden Doğan, Fadime, Ramazan ile Beytullah Şenkaloğlu'nu gözaltına aldı. Başından darbe alıp, kanlar içerisinde kalan sağlık görevlilerinden Süleyman Kartal, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Diğer iki görevli de kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. Kalp hastası Fahri Aybakan, Esenyurt’taki özel bir hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı.

Dilayda Abdar, kalp pili takılan dayısının fenalaştığını, bunun üzerine ambulans çağırdıklarını belirterek, "Ambulanstaki iki görevli dayıma müdahale etmeye çıktı. Araçta kalan görevli yolu açmak için biraz geri geldi. Aynı binadaki komşular araçlarına zarar verdiğini öne sürerek sopalarla aşağı inip saldırdı. Dayıma bir şey olursa bunun vebaline nasıl girecekler? Diyecek hiçbir şey bulamıyorum. İnsanlarımız çok bencil düşünüyorlar." dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AvcılarHastaAmbulansSağlık çalışanıSaldırıDoktorHemşire
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Boğaz'da kaçak av denetimi
Boğaz'da kaçak av denetimi
Sırp çete lideri Sarıyer'de kaldığı villada yakalandı
Sırp çete lideri Sarıyer'de kaldığı villada yakalandı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve bazı yollar trafiğe kapatıldı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve bazı yollar trafiğe kapatıldı
%uFEFF
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasar%u0131m: GNS Ajans