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Avcılar'da indirim yapmadı diye tezgahta duran kızın üzerine çay döktü

AVCILAR'da alışveriş sırasında kendisine indirim  yapılmadığını öne süren kadın müşteri, tezgahta duran kıza kolonya şişesi ile saldırmak istedi ardından üzerine çay döktü.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
12 Eylül 2021 Pazar 11:21
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Avcılar'da indirim yapmadı diye tezgahta duran kızın üzerine çay döktü

Merkez Mahallesi'nde hava alanında unutulan eşyaların satıldığı iş yerine eşi ile gelen bir kadın, beğendiği 70 TL tutan ürünler için indirim uygulanmasını istedi. Babasının yerine ağabeyi Caner Korkmaz ile birlikte tezgahta duran Elif Korkmaz, prensiplerine aykırı olduğu gerekçesiyle indirim talebini reddetti. İş yerindeki güvenlik kamerası tarafından da kaydedilen gerginlik sırasında tezgahın üzerindeki kolonya şişesini almaya çalışan kadını Caner Korkmaz engelledi. İstediği indirimin yapılmaması üzerine tartışmayı sürdüren kadın, tezgah üzerindeki içi dolu çay bardağını alarak, Elif Korkmaz'ın üzerine döktü. Öfkeli müşteri diğer müşteriler ve eşi tarafından güçlükle dışarı çıkartıldı. Beklemediği saldırı üzerine karşılık vermeye çalışan ancak engellenen Elif Korkmaz, babası Aziz Korkmaz ile birlikte Avcılar Polis Merkezi'ne giderek kendisine hakaret edildiğini, fiziki şiddet uygulandığını belirterek kadın müşteriden şikayetçi oldu.

Aziz Korkmaz, iş yerini taşımaları nedeniyle bir süreliğine peşin alışverişlerde yüzde 15 indirim uyguladıklarını belirterek, “Kızım ile muhatap oluyor. Israrla indirim uygulanmasını istiyor. Kızım da bunun prensiplerine aykırı olduğunu belirtiyor. Buna rağmen kızıma şiddet uyguluyor. Önce kolonya şişesini tutuyor fırlatmak istiyor. Oğlum engel oluyor. Bu kez öbür eliyle kızımın suratına çay döküyor. Burada bir karışıklık oldu. Üç kuruş için insanların birbirine zarar vermesi kadar kötü bir şey yok. Bir bayan, bunu bir bayana bunu yapıyor. İşin en acı tarafı bu. Eşi yanında buna çanak tutuyor. Bize hakaretler etti, işyerimize zarar vereceklerini söylediler. Kızımın psikolojisi bozuldu. Bugün iş yerine gelemedi. Evden çıkmak istemiyor, bir tedirginlik yaşadı. Kızım onlardan şikayetçi oldu" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AvcılarAlışverişIndirimTezgahTezgahtar
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