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Avcılar'da mühürlenen sahte motor yağı deposuna ikinci baskın

AVCILAR'da tanınmış firmaların isminin yer aldığı taklit kutu ve tenekelerle sahte motor yağı sattığı gerekçesi ile 7 ay önce mühürlenen depoya ikinci kez baskın düzenlendi. Baskında bodrum katında litreler dolusu sahte ürün ele geçirildi.

11 Kasım 2022 Cuma 09:51
Avcılar'da mühürlenen sahte motor yağı deposuna ikinci baskın

Cihangir Mahallesi Osmanpaşa Caddesi üzerindeki bir binanın bodrum katından gelen ağır kokulardan şüphelenen çevre sakinleri, bazı araçların da sık sık yükleme yapması üzerine ihbarda bulundu. İhbarla harekete geçen Avcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kayıtlara göre mühürlü olması gereken deponun, mührünün kaldırıldığını tespit etti. Bunun üzerine ekipler, polisle birlikte depoya baskın düzenledi. Depoda yapılan incelemede; tanınmış motor yağı firmalarının, taklit edilmiş yüzlerce plastik kutuları ile tenekeleri bulundu. Tankların ise kalitesi belli olmayan yağlarla dolu olduğu belirlendi. Cumhuriyet savcısının talimatı üzerine bodrum katındaki sahte motor yağı, ambalaj malzemeleri, tanklar ve terazilere el konularak adli işlem başlatıldı. 

Daha sonra gözaltına alınan deponun kiracısının, polise "Bodrum katını 'Yedi emin' olarak kullanıyoruz. Ağır koku nedeniyle burayı açıp temizlemeye çalıştık. Baskın yapılan bir yerde aynı suçu işleyerek ikinci kez sahte motor yağı doldurup satma iddiası gerçek dışıdır" şeklinde ifade verdiği öğrenildi. Şüpheli ifadesinin ardından serbest bırakıldı.   

Bodrum katının ağabeyine ait olduğunu belirten Vahit Günay, "İçeride ne yaptıklarını bilmiyorum. Normalde bize, 'burada imalat yapıyoruz' diyorlardı ama ne yaptıklarını bilmiyorum" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AvcılarYağMotor YağıDepoPolisBaskın
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