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Avcılar'da otoparkın yanındaki arazide yangın

AVCILAR’da otoparkın yanındaki boş arazide çıkan yangında bir ağaç yanarken, 3 araç ise uzaklaştırılarak yanmaları önlendi. 

16 Temmuz 2022 Cumartesi 10:46
Avcılar'da otoparkın yanındaki arazide yangın

Avcılar Reşitpaşa Caddesi'ndeki otoparkın yanında bulunan boş arazideki ağacın altına gelen iki kişi, ateş yakarak sohbet etmeye başladı. Bir süre sonra ateş önce kuru otlara ardından ağaca sıçradı. Yangını gören motosikletli kurye ismail Zakiroğlu, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken, otopark görevlisi de park halindeki 3 otomobili çalıştırarak yangından uzaklaştırdı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürece söndürüldü.

İsmail Zakiroğlu, "İki kişiyi ateş yakarken gördüm. Ateşi söndürmeleri için uyardım. Yemeği teslim edip kısa süre sonra döndüm. Her tarafı alev kaplamıştı. 112’yi aradım. İtfaiye geldi yangını söndürdü. Hemen yanı otopark. Otomobiller de yanacaktı" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AvcılarReşitpaşa CaddesiOtoparkAğaçOtYangınItfaiye
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