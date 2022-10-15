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Avcılar'da Tüketici Hakem Heyeti bilirkişi inceleme kuyruğu

AVCILAR'da aldıkları ürün ile ilgili şikayetleri olumsuzlukla sonuçlanınca tüketici hakem heyetine başvuranlar, bilirkişi incelemesi için sıra oluşturdu.

15 Ekim 2022 Cumartesi 10:25
Avcılar'da Tüketici Hakem Heyeti bilirkişi inceleme kuyruğu

Ticaret Bakanlığı 4 Ekim 2022 tarihinde yayımladığı 'Tüketici Hakem Heyetlerine İlişkin Bilgilendirme Metni'nde yılbaşında değeri 15 bin 430 liranın altında bulunan uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyetlerine yapılan uyuşmazlık konuları ile ilgili yeni düzenleme yapıldığını hatırlattı. Açıklamada, Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre, değeri 30 bin TL'nin altında uyuşmazlıklar için tüketici hakem heyetine başvuru yapılabileceği, başvuru tarih ve sırasına göre en geç 6 ay içinde görüşülerek karara bağlanacağı hatırlatıldı.


BÜYÜK İLGİ

Ticaret Bakanlığı'na bağlı il ve ilçe tüketici heyetlerinde dört asil üye ve bir başkan bulunuyor. Her ayrı ürün için alanında uzman bilirkişiler ürünleri inceleyip görüş ve değerlendirmelerini rapor haline getiriyor. Avcılar'daki Tüketici Hakem Heyeti üyeleri ayda iki kez ürün inceleme toplantısı yaparken, her toplantıda ortalama 70 ürünü inceliyor. Avcılar'da ayda yaklaşık 500 başvurunun karara bağlandığı ifade edildi. Kurulun son toplantısı için ellerinde ürünleri ile Avcılar Kaymakamlığı binasındaki tüketici hakem heyeti önünde sıraya girenler satıcı firmalarla aralarındaki uyuşmazlık konularını belgeleri ile iletti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AvcılarTüketici Hakem HeyetiTicaret BakanlığıürünTüketicişikayet
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