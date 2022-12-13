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Avcılar'da zincirleme kaza, 3 yaralı

AVCILAR'da yolcu almak için durağa yanaşan İETT otobüsüne, arkasından hızla gelen bir otomobil çarptı. Savrulan otomobile yine arkadan gelen başka bir araç çarptı. Kazada 3 kişi hafif yaralandı. 

13 Aralık 2022 Salı 11:46
Avcılar'da zincirleme kaza, 3 yaralı

Denizköşkler Mahallesi Hacı Şerif durağında bugün saat 09.30 sıralarında, 34 LD 0379 plakalı Beylikdüzü-Bakırköy seferini yapan İETT otobüsüne, durağa yanaştığı sırada, arkadan hızla gelen 34 UK 1745 plakalı bir otomobil arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, 34 PU 0958 plakalı bir başka araca çarptı. İETT otobüsüne çarpan otomobilin sürücüsünün, kaza yerinden uzaklaştığı öğrenildi.  Kazada hafif yaralanan 3 kişi, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. 

Kaza ile ilgili konuşan Göksel Sağlam, "İETT otobüsü durağa yanaşmıştı. Beyaz bir otomobil otobüse çarptı, hava yastıkları açıldı. Arkadan gelen mavi renkli araç da duramadı. 3 yaralı vardı, durumları ağır değildi" dedi. Kaza sonrası yan yolun kapanması nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AvcılarDenizköşklerKazaTrafik Kazası
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