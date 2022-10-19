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AvcÄ±lar'daki grev; Ã‡Ã¶plerin toplanmasÄ±nda aksama yaÅŸanÄ±yor

19 Ekim 2022 Ã‡arÅŸamba 14:00
AvcÄ±lar'daki grev; Ã‡Ã¶plerin toplanmasÄ±nda aksama yaÅŸanÄ±yor

Ä°STANBUL - AvcÄ±lar'daÂ grevin baÅŸlamasÄ±ndan sonra konteynerlerde Ã§Ã¶pler toplanmadÄ±. Ã‡Ã¶p konteynerleri dolarken, en bÃ¼yÃ¼k sÄ±kÄ±ntÄ± YeÅŸilkent Mahallesi'nde gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Semt pazarÄ±nÄ±n toplanmasÄ± ardÄ±ndan caddede kalan Pazar artÄ±klarÄ± sabaha kadar toplanmadÄ±. AvcÄ±lar Belediye BaÅŸkanÄ± Turan HanÃ§erli Pazar alanÄ±na giderken burada kÄ±sa sÃ¼reli tartÄ±ÅŸmalar da oldu. Saat 03.00 sÄ±ralarÄ±nda BaÅŸkan HanÃ§erli'nin iÅŸÃ§i temsilcileri ile yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmede prensipte anlaÅŸmaya varÄ±lÄ±rken, teknik konularda gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin devam ettiÄŸi belirtildi. YeÅŸilkent Mahallesi'ndeki Pazar artÄ±klarÄ± bu sabah greve katÄ±lmayan bazÄ± belediye iÅŸÃ§ileri tarafÄ±ndan toplandÄ±. HanÃ§erli prensipte anlaÅŸmaya vardÄ±klarÄ±nÄ±, her an bunun kaÄŸÄ±da dÃ¶kÃ¼lebileceÄŸini, genel temizliÄŸin sÃ¶zleÅŸmenin imzalanmasÄ±ndan sonra yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AvcÄ±larGrev
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