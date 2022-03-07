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Avcılar sahilinde kayalıklara sıkışan kişiyi çevredekiler kurtardı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
07 Mart 2022 Pazartesi 12:37
Avcılar sahilinde kayalıklara sıkışan kişiyi çevredekiler kurtardı

İSTANBUL - Avcılar sahilinde yürüyüş yaparken başı üstü düşerek beline kadar kayalıklara sıkışan kişi, çevredekilerin yardımı ile kurtarıldı. İtfaiye erleri tarafından sedye ile taşınan Serkan Kayıkçı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün akşam Ambarlı sahil kenarında meydana geldi. Balıkçı barınağının bulunduğu alanda bir süre denizi izledikten sonra yürüyüş yapan Serkan Kayıkçı(46), dengesini kaybederek baş üstü kayalıkların arasına düştü. Kayalıkların arasında  beline kadar sıkışan Serkan Kayıkçı'yı görenler, 112 Acil Komuta Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Bu sırada yardım için seferber olan vatandaşlar, yaralı haldeki Serkan Kayıkçı'yı itfaiye ve sağlık ekipleri gelinceye kadar sıkıştığı kayalıklardan çıkarmayı başardı. Serkan Kayıkçı, itfaiye ekipleri tarafından sedye ile kayalıklardan alınarak ambulansa taşındı. 

Baş aşağı düşen Serkan Kayıkçı'nın yardımına koşan İbrahim Mayır, "Kayalıkların arasında ayakları havada olan adamı görünce cep telefonumla 112'yi aramak istedim. Şarjım bitmişti. Çevredekilerden yardım istedim. Onu çekip çıkardılar" dedi.

Yine yardıma koşan İbrahim Özütok ise, "Bir çift yanımıza geldi, kayalıkların arasına biri düşmüş acı çekiyor dediler.  Gittik baş üstü düştüğünü gördük, 112'yi aradık. Çıkarmamızın sorun yaratıp- yaratmayacağını sorduk. İzin vermeleri üzerine çıkardık" diye konuştu.

Hastaneye kaldırılan Serkan Kayıkçı'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kayalıklara SıkıştıAvcılarSahil
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