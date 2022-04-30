Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 25
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.430,55
ALTIN
905,75
DOLAR
14,86
STERLİN
18,70
EURO
15,67
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Ankara Müzik ve Güzel...
Boğaziçi Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
Boğaziçi Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
İstanbul Ticaret Üniversitesi 8 öğretim görevlisi alacak
İstanbul Ticaret Üniversitesi 8...
İstanbul Bilgi Üniversitesi 15 Öğretim Üyesi alıyor
İstanbul Bilgi Üniversitesi 15...

Avcılar’da otomobil 2 kişiye çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

AVCILAR’da otomobilin çarptığı iki kişiden biri öldü, diğeri yaralandı. Kaza anı bölgedeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
30 Nisan 2022 Cumartesi 10:11
Avcılar’da otomobil 2 kişiye çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Üniversite Mahallesi Firuzköy Bulvarı’ndan Esenyurt yönüne giden Oğuzcan Mimaroğlu yönetimindeki 34 BIG 788 plakalı otomobil iddiaya göre yayaya yeşil ışık yandığı sırada yolun karşı tarafına geçmeye çalışan iki kişiye çarptı. Metrelerce savrulan iki kişiden Şura Kılıç (21) olay yerinde hayatını kaybederken, arkadaşı Beyza Kul ise yaralandı. Kaza yapan araç yaklaşık 100 metre ileride durdu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri Kılıç’ın öldüğünü, Kul’un ise yaralandığını belirledi. Şura Kılıç’ın cansız bedeni Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi’ne, Beyza Kul ise Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Araç sürücüsü Mimaroğlu gözaltına alınırken, aynı araçtaki 3 kişi de ifadeleri alınmak üzere polis merkezine sevk edildi. Görgü tanıkları otomobilin kırmızı ışıkta çok hızlı geçtiğini ve çarpma nedeniyle iki kişini metrelerce savrulduğunu belirtti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AvcılarOtomobilYayaKazaTrafik KazasıFiruzköy Bulvarı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Otogarda bayram öncesi otobüslere denetim
Otogarda bayram öncesi otobüslere denetim
İstanbul Havalimanı'na bugün 193 bin yolcu bekleniyor
İstanbul Havalimanı'na bugün 193 bin yolcu bekleniyor
Tuzla Kaymakamı Akça: Patlamada 3 kişi öldü
Tuzla Kaymakamı Akça: Patlamada 3 kişi öldü
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans