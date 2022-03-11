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AVM'ler 12.00 19.00 saatleri arasında çalışacak

İSTANBUL'da kar yağışı etkili oluyor.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
11 Mart 2022 Cuma 09:50
AVM'ler 12.00 19.00 saatleri arasında çalışacak

İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç,  AVM'lerin bugün 12.00'den itibaren müşteri kabulüne başlayacağını, 19.00'da kapanacağını açıkladı. Avdagiç'in sosyal medyadan konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "İstanbul’daki zorlu hava şartları dikkate alınarak Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, BMD ve TAMPF Başkanları ile yapılan görüşmede, AVM’lerin bugün 12.00’den itibaren müşteri kabulüne başlaması ve 19.00’de kapanması konusunda mutabakat sağlanmıştır." ifadeleri yer aldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
IstanbulKarKışAVMİTOŞekib Avdagiç
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