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Ayasofya Camii'nde 88 yıl sonra ilk teravih namazı kılındı

AYASOFYA Camii'nde 88 yıl aradan sonra ilk teravih namazı kılındı. Namazı, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş kıldırırken cemaat caminin içinin yanı sıra Sultanahmet Meydanı'nı da doldurdu.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
02 Nisan 2022 Cumartesi 10:06
Ayasofya Camii'nde 88 yıl sonra ilk teravih namazı kılındı

Türkiye'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında teravihler iki senedir cami ve mescitlerde kılınamadı. Teravih namazları camilerde kılınmaya başlarken, 88 yıl aradan sonra Ayasofya Camii'nde ilk teravih kılındı. İlk teravih namazıDiyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, kıldırdı. 

Cami, namazdan yaklaşık yarım saat önce doldu. Görevlilerin camiye girişleri kapatmasıyla vatandaşlar namazı Sultanahmet Meydanı'nda kılmak durumunda kaldı. Birçok kişi meydan ile yeşil alanlarda yanlarında getirdikleri seccade ve kartonların üzerinde saf tuttu. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de teravihi Ayasofya Camii'nde kıldı.

"NAMAZDA GELEN ÇOCUK SESLERİ SEVABIMIZI ARTTIRIYOR" 

Namaz sonrası konuşma yapan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Ramazan Ayı'nın ilk Teravihini Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde kılmış olduk. Açıldıktan sonra Ayasofya Camii tekrar teravihlerine kavuştu. Teravih namazın süsü adeta. Camilerimiz gençsiz kalmasın. Biraz önce namaz kılarken, o çocuk sesleri vardı ya, arkadan gelen çocuk sesleri, o bizim sevabımızı arttırıyor. Bırakın rahatsız olmayı kalbimiz adeta atıyor, gönlümüz coşuyor. Yeter ki, çocuk sesleri ile namaz kılalım" dedi. 

"AYRI BİR HAZ VERİYORDU" 

Adapazarı'ndan teravih namazı için Ayasofya Camii'ne geldiğini dile getiren Fikret Öksüz "88 yıl sonra ilk defa teravih namazının kılınması mutluluğunu yaşamak için oğlumla geldik. Kendisi aynı zamanda hafızlık yapmak üzere. İnşallah gelecek nesiller de aynı şekilde teravihleri kılmaya devam ederiz. Diyanet İşleri Başkanımızın teravih namazını kıldırması atmosferin vermiş olduğu huşu ayrı bir haz veriyordu" diye konuştu. 

"TARİHİ ANA TANIKLIK ETTİK" 

12 yaşındaki Ahmet Burak Öksüz, "Ben burayı bu kadar büyük sanmıyordum. Girdim şok oldum. Tavandaki motifler çok ilgimi çekti. 'Bir daha gelir misin' deseler ben 'evet' derim. Çok iyiydi, heyecanlandım. Tarihi ana tanıklık ettik. Hem Ali Erbaş için hem de 88 yıl sonra ilk teravih kılındığı için geldik" şeklinde konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ayasofya CamiiTeravih NamazıRamazanOruçDiyanetProf. Dr. Ali Erbaş
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