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Ayasofya Camii'nde yılın ilk namazı kılındı

AYASOFYA Camii'nde yılın ilk sabah namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın katılımıyla kılındı. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
01 Ocak 2022 Cumartesi 10:06
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Ayasofya Camii'nde yılın ilk namazı kılındı

Ayasofya Camii'nde yeni yılın ilk sabah namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın katılımıyla kılındı. Sabah namazında caminin içi doldu. Caminin içi dolduğu için cemaatin bir kısmı namazlarını avluda kıldı. Namazın ardından dualar edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ayasofya Camii2022Sabah Namazı
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