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Aykut Edibali son yolculuğuna uğurlandı 

Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali (80) Marmara İlahiyat Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından defnedildi.  

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
16 Ocak 2022 Pazar 17:24
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Aykut Edibali son yolculuğuna uğurlandı 

Ankara'da 2 gün önce yaşamını yitiren Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali'nin cenazesi Üsküdar'daki Marmara İlahiyat Camii'ne getirildi. Cenazeye TBMM Başkanı Mustafa Şentop,  AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Millet Partisi Genel Başkan yardımcısı Ramazan Özen ve Aykut Edibali'nin eşi Filiz Edibali, çocukları Mehmet, Ahmet, Rabia ve Zehra Edibali katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Aykut Edibali'nin cenazesi tekbirler eşliğinde taşınarak Nakkaştepe Mezarlığı'na defnedildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Aykut EdibaliMillet PartisiVefatCenaze
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