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Bağcılar Belediye Başkanı Çağırıcı, istifa etti

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, kalp rahatsızlığı nedeniyle görevinden istifa ettiğini açıkladı. Başkan Çağırıcı, istifasını Twitter hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
13 Nisan 2022 Çarşamba 09:21
Bağcılar Belediye Başkanı Çağırıcı, istifa etti

Kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Twitter hesabından açıklama yapan Çağırıcı, 15 yıldır Bağcılar Belediye Başkanlığı görevini yerine getirdiğini belirterek, "Daha önce mevcut olan kalp sorunlarımın tekrarlaması sonucu, beni çok sevdiğim Bağcılar halkına hizmetten alıkoyacağı gerekçesiyle karşı karşıya kaldım. Kıymetli hekimlerimizle yaptığımız istişareler neticesinde, görevi bırakmam gerektiği kanaatine vardım. Dolayısıyla 13.04.2022 tarihi itibarıyla Bağcılar Belediye Başkanlığı görevimden istifa etme kararı aldım" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bağcılar Belediye BaşkanıLokman ÇağırıcıIstifa
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