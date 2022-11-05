Bağcılar Belediyesi 30 yaşına girdi

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir’in ev sahipliğinde Başkanlık Konferans Salonu’nda gerçekleşen programa; Merkez Valisi İrfan Balkanlıoğlu, AK Parti eski milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Bağcılar kurucu belediye başkanı Feyzullah Kıyıklık, önceki dönem belediye başkanı Lokman Çağırıcı, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı İsmet Öztürk, AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz, meclis üyeleri, başkan yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, akademisyenler, gazeteciler, yazarlar, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

“BAŞKA BELEDİYELERİN DENEYİM KAZANMASINDA ÖNCÜLÜK ETTİK”

Konuşmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Bağcılar’ın köyden kent olma hikayesinde emeği geçenlere teşekkür ederek başlayan Özdemir, “Bakırköy’den ayrılan Bağcılar, 1992’de mandıraların olduğu alt yapısının tam anlamıyla tam olmadığı bir düzeyde devrolmuştu. O dönem belediye başkanımızın, kıymetli ekibinin ve vatandaşlarımızın buradaki sürece dahil olmasıyla köyden kente geçişin en önemli örneği yaşandı. Cumhurbaşkanımızın birçok yerde ‘Nereden nereye?” sözünü duyarsınız. İşte Nereden Nereye’nin karşılığında Bağcılar olarak bizim çok önemli bir hikayemiz söz konusu. Bunlardan bazılarına şu örnekleri verebiliriz. 1992’de 8 adet olan yeşil alan sayısı 170’e çıkarıldı. 16 olan okul sayısı 185’e çıkarıldı. 1 adet olan kütüphane sayısı 27’ye yükseldi. Çok az sayıda olan sağlık kuruluşu sayımız 100’ün üzerine çıktı. Ödüllü nostalji bahçelerimiz projemizle de hem yeşil alanımız arttı hem de önemli bir ivme kazandık. Kuruluşundan bu tarafa insan kaynağı, bilgi, birikim ve tecrübe konusunda belediyelere öncülük etmiş bir belediyeyiz. Çalışmalarıyla marka belediye olan Bağcılar Belediyesi, başka belediyelerin deneyim kazanmasında öncülük etmiştir. Birçok belediyelerde başkanlık düzeyinde önemli kadroların yetişmesinde Bağcılar ekolünün çok önemli bir yeri vardır. Ayrıca Bağcılar Belediyesi, şimdiye kadar devletin yapması gereken birçok görevi de üstlenmiştir bundan sonra da üstlenmeye devam edecektir” dedi.

“KATILIMCI DEMOKRASİ AÇISINDAN BAĞCILAR BİR EKOLDÜR”

Bağcılar’ın yurtdışındaki soydaşlarla ve ülke içinden gelen göçlerle bir mozaik oluşturduğunu belirten Özdemir şunları söyledi:

“Bağcılarımızdaki demografi yapı ülkemizin her bölgesindeki insanlardan oluşur. Bu açıdan Bağcılar Türkiye’nin kültürünün, birlik ve beraberliğinin göstergesi olmuştur. Bu da önemli zenginliklerimizden olmuştur. Katılımcı demokrasi ve yönetişim açısından Bağcılar bir ekol olmuştur. Kuruluşundan beri halk görüşleri, halk meclisleri, gençlik meclisleri, kadın meclisleri, engelli meclisleri, izci kulübü gibi önemli faaliyetler yapmıştır. Bu toplantılar neticesinde ortaya çıkan bilgilerle belediyenin yönetimine önemli katkılar sunulmuştur. Şura’lar da yönetişim sisteminin en önemli göstergesidir. Kent Konseyi’ne de vesile olan Bağcılar’dır.”

68 KONUŞMACI 15 OTURUMDA 60 BİLDİRİ SUNACAK

Protokol konuşmalarının ardından Tertip Heyeti Başkanlığı’nı İstanbul Ticaret Üniversitesi’nden Doç. Dr. Şefik Memiş’in üstlendiği sempozyum başladı. Prof. Dr. Recep Bozdoğan’ın başkanlık ettiği ilk oturumda Prof. Dr. Murat Gül, “Mimari ve Şehir”, Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, “Ulaşım Ekseninde Bağcılar” ve Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel de “Göç, Şehir ve Gelecek Üçgeninde Bağcılar” konularıyla ilgili sunum yaptı.

İki gün sürecek olan sempozyumda 68 konuşmacı, 15 oturumda 60 bildiri sunacak. Ulaşımdan kentleşmeye sosyal belediyecilikten eğitime kadar birçok konuyu irdeleyecek olan panelistler, geçmişten günümüze Bağcılar’ın geldiği noktayı anlatacak.

30'uncu YILA ÖZEL HATIRA PULU BASTIRILDI

Kutlamalar anısına bir hatıra pulu bastırıldı. Hatıra pulunda Bağcılar Belediye binası ile 'Hizmetlerle Dolu Dolu 30 Yıl' sloganı yer aldı.