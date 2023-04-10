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Bağcılar Belediyesi’nin 2022 yılı Faaliyet Raporu kabul edildi

Bağcılar Belediye Meclisi Nisan Ayı ikinci oturumunda 2022 Yılı Belediye Faaliyet Raporu kabul edildi.

10 Nisan 2023 Pazartesi 18:31
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Bağcılar Belediyesi’nin 2022 yılı Faaliyet Raporu kabul edildi

İSTANBUL - Bağcılar Belediye Meclisi nisan ayı ikinci oturumunda 2022 Yılı Belediye Faaliyet Raporu kabul edildi. Toplantıda kentsel dönüşümden eğitime kadar başta gençler olmak üzere Bağcılar’ın gelişimine yönelik çalışmalar anlatıldı.

Bağcılar Belediyesi Meclisi’nin Nisan ayı 2’inci oturumu 6 Nisan Perşembe günü gerçekleşti. Aysel Çelikboz’un başkanlığında gerçekleşen toplantıda Bağcılar Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü’nün 2022 Yılı Faaliyet Raporuna ilişkin teklifi de görüşüldü. Hazırlanan faaliyet raporunda 2022’deki eğitimden fen işlerine kentsel dönüşümden temizliğe kadar Bağcılar Belediyesi’nin verdiği hizmet ve yatırımların sunumu yapıldı. Ayrıca Bağcılar Belediyesi’nin 2023 dönemindeki başta gençler olmak üzere toplumun her kesimine yönelik projeleri de ele alındı.

Toplantı sonunda yapılan oylama sonucu 2022 yılı faaliyet raporu, meclisin onayından geçti.

HABER: ERCAN AYDIN 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Bağcılar Belediyesinin 2022 Yılı Faaliyet Raporu Kabul Edildi
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