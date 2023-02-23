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Bağcılar'da çocuklara deprem bilinci dersi verilmeye başlandı

Bağcılar Belediyesi Bilgi Evleri'nde çocuklara yönelik deprem bilinci dersleri verilmeye başlandı. 

23 Şubat 2023 Perşembe 12:53
Bağcılar'da çocuklara deprem bilinci dersi verilmeye başlandı

Bağcılar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 merkezli depremin ardından çocukları bilgilendirmek amacıyla Bilgi Evleri'nde deprem bilincine yönelik dersler verilmeye başlandı.
Bu hafta başlayan dersler, salı ve perşembe günleri olmak üzere haftada iki gün, toplam 4 saat sürüyor. 
Salı günü "deprem bilinci" dersi, perşembe günleri ise "rehabilitasyon" eğitimi veriliyor.
Şimdiye kadar 100 öğrencinin katıldığı eğitimlerin 2022-2023 yılı eğitim-öğretim sezonu sonuna kadar devam etmesi planlanıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
BağcılarOkulöğrenciDepremDers
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