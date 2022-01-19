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Bağcılar'da taksinin çarptığı sürücü öldü

BAĞCILAR TEM Otoyolu'nda kaza sonrası otomobilinden inen sürücüye arkadan gelen taksi vurup kaçtı. Sürücü olay yerinde hayatını kaybederken polis ekipleri kaçan taksiciyi yakalamak için çalışma başlattı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
19 Ocak 2022 Çarşamba 10:37
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Bağcılar'da taksinin çarptığı sürücü öldü

Kaza, saat 07.00 sıralarında Bağcılar TEM otoyolu İSTOÇ mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre eşiyle işe giden sürücü Nedim Şenocak'ın kullandığı 34 UIG 48 plakalı otomobile arkadan başka bir otomobil çarptı. Hasarlı kaza sonrası rapor tutmak için otomobilinden inen Şenocak'a arkadan gelen taksi çarptı. Taksici olay yerinden kaçarken ağır yaralanan Nedim Şenocak yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kaza bölgesinde güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede Nedim Şenocak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset torbasına alınan Nedim Şenocak'ın cenazesi Esenler'deki bir hastanenin morguna kaldırıldı. 

"NİYE BIRAKIP KAÇIYORSUN?"

Nedim Şenocak'la birlikte aynı otomobilde bulunan eşi de ölüm haberini aldıktan sonra gözyaşlarını tutamadı. Olay yerine gelen Şenocak'ın bir yakını, "Bu kadar vicdansız olunur mu? Tamam, kazayı yapmış olabilirsin niye bırakıp kaçıyorsun? Yazık günah değil mi? İki tane çocukla kaldı kadın ortada. Bu kadar mı insanların vicdanı yok oldu artık." diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BağcılarTEM OtoyoluKazaTrafik KazasıİSTOÇ
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