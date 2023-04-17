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Bağcılar esnafı depremzedelere gıda kolisi gönderdi

Bağcılar Belediyesi Gönül Bağı Platformu’nun girişimiyle ilçe esnafı tarafından depremzedeler için gıda kolisi hazırlandı. Temel ihtiyaç maddelerinden oluşan koliler deprem bölgesi Malatya’ya gönderildi.

17 Nisan 2023 Pazartesi 15:36
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Bağcılar esnafı depremzedelere gıda kolisi gönderdi

İSTANBUL- “Gönüllü Ol, Öncü Ol” sloganıyla sosyal hayata yönelik önemli çalışmalarda bulunan Bağcılar Belediyesi Gönül Bağı Platformu, Ramazan ayını deprem bölgesinde geçiren vatandaşlar için harekete geçti. Bu kapsamda ilçede bulunan esnaf ile el ele verip depremzede aileler için gıda kolisi kampanyası başlattı. Toplanan tatlı, tuzlu, çorba, kahvaltılık malzeme ve kuru gıdadan oluşan yiyecekler kolilere dolduruldu. El birliğiyle hazırlanan 70 koli, Bağcılar Belediyesi’nin kardeş şehri olan Malatya’nın Battalgazi ilçesine gönderildi.

Esnaf dayanışmasına teşekkür

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir de bu zorlu günlerde dayanışma içinde olan ilçe esnafına ve etkinliği organize eden Gönül Bağı Platformu üyelerine teşekkür etti.

HABER: MEHTAP CANAN ŞAHİNGİL 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Bağcılar Belediyesi Gönül Bağı Platformu
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