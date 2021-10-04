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Bağcılar’da kargo minibüsü alev alev yandı

BAĞCILAR TEM yan yolda seyir halindeki bir kargo minibüsü, alev alev yandı. Sürücünün aracı terk etmesiyle ölen ve yaralanın olmadığı yangında, minibüs ve taşıdığı kargoların büyük kısmı kullanılamaz hale geldi. Yoldan geçen başka sürücüler ise araçlarını durdurarak minibüs yangınını cep telefonları ile görüntüledi.  

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
04 Ekim 2021 Pazartesi 11:09
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Bağcılar’da kargo minibüsü alev alev yandı

O-3 Karayolu İkitelli mevkii yan yol Esenler yönünde seyir halinde olan 34 HU 2582 plakalı kargo minibüsü, saat 08.30 sıralarında, henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Minibüsün motor kısmından dumanlar yükseldiğini gören sürücü, yol kenarında durdurduğu minibüsü terk etti. Bir yandan durumu itfaiye ekiplerine haber veren sürücü, bir yandan da yanan minibüse müdahale etmeye çalıştı. Panelvan minibüsteki alevler, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, minibüs ve taşıdığı kargoların büyük kısmı kullanılamaz hale geldi. Yangından kurtarılan kargolar ise bir başka panelvan minibüse yüklendi. Yangın nedeniyle dolayı trafikte uzun araç kuyrukları oluştu. 

SÜRÜCÜLER YOL KENARINDA DURUP YANGINI İZLEDİ 

Öte yandan yanan minibüsü gören sürücüler, yol kenarında araçlarını durdurarak yangını izledi. Bazıları ise minibüsün yandığı anları, cep telefonu ile görüntüledi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
BağcılarKargoMinibüsYangın
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