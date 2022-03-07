Baharın müjdecisi leylekler İstanbul’da

İSTANBUL - Baharın müjdecisi leylekler İstanbul geldi. Yolculuklarına devam edecek leylekler çeşitli noktalarda mola verdi.

Güney ülkelerde kışı geçiren leyleklerin, Avrupa ülkelerine dönüş yolculuğu başladı. Baharın gelişiyle birlikte güney ülkelerden haftalar süren yolculuğun ardından Avrupa’ya ulaşmaya çalışan leylekler İstanbul’da mola verdi. Soğuk havanın da etkisiyle Arnavutköy’e bağlı Dursunköy ve Sazlıbosna Mahalleleri'ndeki yeşil alanlara inen leylekler, bir süre verecekleri molanın ardından Avrupa’ya doğru yolculuklarına devam edecek. Her yıl Mart ayında gerçekleşen göç yolculuğu sırasında İstanbul’dan binlerce leylek geçiyor.