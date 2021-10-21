Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 16
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1432.8
ALTIN
530.38
DOLAR
9.2408
STERLİN
12.8081
EURO
10.7952
Savunma Sanayii Uzman Yardımcısı Alınacak 
Savunma Sanayii Uzman Yardımcısı...
Samsun Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alıyor 
Samsun Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 15 Öğretim Üyesi alıyor
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi...
Kırıkkale Üniversitesinden Akademik Personel Alıyor
Kırıkkale Üniversitesinden Akademik Personel...

Bahçelievler'de park halindeki İETT otobüsü alev alev yandı

Bahçelievler'de akaryakıt istasyonunun yakınında park halinde bulunan İETT otobüsü alev aldı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonrası otobüste hasar meydana geldi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
21 Ekim 2021 Perşembe 08:51
0 Okunma
Bahçelievler'de park halindeki İETT otobüsü alev alev yandı

Yangın, saat 23.50 sıralarında Bahçelievler, Çobançeşme Mahallesinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, Kımız Sokak üzerinde park halinde duran 34 GJ 1156 plakalı İETT otobüsünün ön kısmından alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, akaryakıt istasyonunun yakınında park halinde bulunan alev alev yanan otobüse müdahale etti. Polis ekipleri de olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın daha fazla büyümeden söndürüldü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, otobüsün ön kısımlarında maddi hasar meydana geldi.

ALEV ALEV YANDI 

Otobüsün alev alev yanma anları cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntüler de otobüsün ön kısımlarının alev alev yandığı görülüyor. Akaryakıt istasyonundaki bir tankerin üstüne çıkan vatandaşların da hortumla yanan otobüse müdahale ettiği görülüyor. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BahçelievlerOtobüsYangınİETT
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avcılar D-100 Karayolu yan yolda kaza: 1 yaralı
Avcılar D-100 Karayolu yan yolda kaza: 1 yaralı
Taksim'de hekimlerden 'süre' protestosu
Taksim'de hekimlerden 'süre' protestosu
Güngören zabıtasında yaka kamerası dönemi başladı
Güngören zabıtasında yaka kamerası dönemi başladı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans