Bahçelievler’de 'Şehitleri Anma Özel Programı'

Bahçelievler Nurettin Topçu Kültür Merkezi’nde düzenlenen "Şehitleri Anma Özel Programı"na AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, İstanbul Müftü Yardımcısı Hüseyin Demirhan, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Cahit Altunay ile şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“TÜRK MİLLETİ HER KOŞULDA ÜLKESİNİ SAVUNUR”

İstiklal Marşı ve Kuranı Kerim tilaveti ile başlayan programın açılış konuşmasını yapan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, “Şehit yakınlarının acılarını rahatlatma adına bir program gerçekleştirdik. Ateş düştüğü yeri yakar. Şehit ailelerine her konuda yardımcı olmak zorundayız. Devletimiz elinden gelen her türlü desteği sağlıyor. Türk Milleti her koşulda ülkesini savunur” ifadelerini kullandı.

PROGRAM İKİ OTURUMLA GERÇEKLEŞTİ

İki oturum şeklinde gerçekleştirilen etkinlik İstanbul Müftü Yardımcısı Hüseyin Demirhan ‘Şehit ve Şehit Olmak’ başlıklı konferansı ile başladı.

Oturum Başkanlığı’nı Mahmut Bıyıklı’nın yaptığı etkinliğin ilk bölümünde tanınan özel isimlerin hayatı ve sergiledikleri mücadeleler anlatıldı.

Birinci oturumda; Mısırlı İslam düşünürü ve bir öğretmen olan Hasan el Benna, Müslüman Kardeşler Teşkilatı’nın kurucusu Hasan El Benna, Amerikalı İnsan hakları savunucusu Malik El-Şahbaz (Malcolm X) ve Şehid Metin Yüksel’in hayatı anlatıldı.

İkinci oturumda ise; 15 Temmuz şehitleri anıldı. Erol Olçok, şehit gazeteci Mustafa Canbaz ve Şehit Ömer Halisdemir’in hayatların izleyicilere aktarıldı.

Program Sanatçı Ömer Karaoğlu’nun konseri ile son buldu.