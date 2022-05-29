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Bakan Karaismailoğlu: Çamlıca Kulesi'ni bir yılda 563 bin kişi ziyaret etti

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul'da Çamlıca Kulesi'ni bir yılda 563 bin kişinin ziyaret ettiğini açıkladı.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
29 Mayıs 2022 Pazar 20:03
Bakan Karaismailoğlu: Çamlıca Kulesi'ni bir yılda 563 bin kişi ziyaret etti

ANKARA, (DHA)- ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul'da Çamlıca Kulesi'ni bir yılda 563 bin kişinin ziyaret ettiğini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, yaptğı yazılı açıklamada 20 yılda ulaştırma ve iletişimde önemli projeleri bir bir hayata geçirdiklerini belirterek, bu projelerden biri olan Çamlıca Kulesi'nin, 29 Mayıs 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldığını hatırlattı. Kulenin yerli ve yabancı pek çok turist çektiğini belirten Bakan Karaismailoğlu, bir yılda toplam 563 bin kişinin ağırlandığını, Ramazan Bayramı'nda 19 bin 176 kişinin ziyaret ettiğini kaydetti. Karaismailoğlu, 4 Mayıs'ta ise 7 bin 821 kişi ile günlük ziyaretçi rekorunun kırıldığını vurguladı.

'GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİ ORTADAN KALKTI'

Karaismailoğlu, Çamlıca Kulesi'nin ekonomiye de birçok yönden katkısı olduğunu belirterek, şu açıklamada bulundu:

"Çamlıca Kulesi; hediyelik eşya mağazaları, kafeteryası, İstanbul manzarasına hakim seyir terasları ile şehrin ekonomisine ve turizmine katkı sağlıyor. Ayrıca, Çamlıca Kulesi'nde başlayan yayıncılık faaliyetlerinde dünyada ilk defa 100 radyo yayını aynı noktadan birbirinin güçlerini kesmeden ve frekansları birbirine karışmadan gerçekleştirildi. Bu başarısı ile dünyada radyoculuk alanında takip edilen bir merkez haline gelen Çamlıca Kulesi'nin ülkemize kattığı değer yayıncılık alanıyla sınırlı kalmadı. Elektromanyetik kirlenmeye ve görüntü kirliliğine neden olan eski 33 anten kaldırıldı ve onların yerine ülkemize simgesel bir yapı kazandırıldı. Çamlıca Kulesi'ndeki yüksek verimli anten ve verici sistemleri sayesinde sağlanan enerji tasarrufu da maksimum seviyede. Siluetine katkı sağladığımız İstanbul'un turizmine de katkı sunuyoruz." (DHA)

DHA

Son Güncelleme: 29.05.2022 20:11
Anahtar Kelimeler:
Adil KaraismailoğluIstanbulÇamlıca KulesiYeni ÇağrıUlaştırma Ve Altyapı Bakanı
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