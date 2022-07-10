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Bakan Soylu: İlk etapta 5'er bin liralık yardım yapılacak

Esenyurt'ta sel felaketinin ardından incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Evleri ve işyerleri su basan vatandaşlarımız yalnız kalmayacaklar. Hemen ilk etapta 5'er bin liralık evlerine su basanlara, iş yerleri su basanlara da 10'ar bin liralık bugün itibariyle bir banka şubesi açtırdık. Hemen kendilerine nakit olarak elden verilecek" dedi.

10 Temmuz 2022 Pazar 10:37
Bakan Soylu: İlk etapta 5'er bin liralık yardım yapılacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle sel meydana gelen Esenyurt'ta incelemelerde bulundu. Bakan Soylu, basın mensuplarının soruları üzerine "Bu gece sabaha kadar birkaç kez yoğun ve şiddetli bir yağmur yağdı. Biz de hem vali yardımcılarımız, AFAD Başkanımız, kaymakamımız ve il afet müdürümüz burada bir çalışma ortaya koydular. Büyükşehir Belediyesiyle birlikte de bir değerlendirme yaptık. Onlar da su basan yerlerle alakalı boşaltmaları yapıyorlar.  Yani bundan sonra nasıl bir adım atılması gerekir ve hızlı ve çabuk süratli adımlar ne şekilde olması gerekli vatandaşlarımızı dinledik. Hem meselenin hikayesini de hep beraber değerlendirme fırsatına sahip olduk. Bir daha burada su basmamasını teminen neler yapılabilir bu konuda bir karşılıklı çalışma da yapılacak ve yapılanlar var, yapılanları değerlendirdik. Ayrıca evleri ve işyerleri su basan vatandaşlarımız yalnız kalmayacaklar. Hemen ilk etapta 5'er bin liralık evlerine su basanlara, iş yerleri su basanlara da 10'ar bin liralık bugün itibariyle bir banka şubesi açtırdık. Hemen kendilerine nakit olarak elden verilecek. Allah'a hamd olsun bir can kaybımız yok önemli olan o. Bir anda yoğun bir yağmurla karşı karşıya kalındı. Burada yapılması gereken işler var, onu da büyükşehir belediyesi ile değerlendirildi ve zannediyorum yakın bir zamanda yapılıp sona erecek.Geçmiş olsun arakadaşları hasar tespitlerini bu gece yarısına kadar yapıp bitirecekler ve vatandaşımızın burada karşı karşıya kalmış olduğu bu mağduriyette, en azından maddi mağduriyet , tabii mübarek bayram günü karşı karşıya kaldığı diğer mağduriyeti  maalesef çözemeyiz ama maddi mağduiyeti çözebilmek için gerekli yardımlar destekler ortaya konulacak, geçmiş olsun" ifadelerini kullandı. 

DHA

Son Güncelleme: 10.07.2022 10:40
Anahtar Kelimeler:
İçişleri BakanıSüleyman SoyluEsenyurtYağmurYağışSuSu BaskınıSelZararHasarYardım
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