Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 6
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2,038.67
ALTIN
793.68
DOLAR
13.54
STERLİN
18.33
EURO
15.41
Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne ait dükkanlar kiraya verilecek
Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne ait...
Atılım Üniversitesi Öğretim ve Araştırma Görevlisi alacak
Atılım Üniversitesi Öğretim ve...
Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alacak
Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim...
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi...

Bakırköy'de 3 katlı giyim mağazasının önüne bırakılan eşyalar yandı

BAKIRKÖY'de 3 katlı giyim mağazasının önüne bırakılan kullanılmayan eşyalar yandı. Yanan eşyalardan sıçrayan alevler binanın ahşap kaplama dış cephesine sıçradı. Yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürülürken, binanın dış cephesine hasar oluştu.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
11 Şubat 2022 Cuma 09:40
Bakırköy'de 3 katlı giyim mağazasının önüne bırakılan eşyalar yandı

Yangın, Cevizlik mahallesinde sabah 06.30 sıralarında çıktı. İstanbul caddesi üzerindeki 3 katlı giyim mağazasının önünde bulunan kullanılmayan eşyalar henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başları. Alevler binanın ahşap kaplamalı dış cephesine sıçradı. İhbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa söndürdü. Ekipler, elektrikli testere ile mağazanın kepengini keserek içeride inceleme yaptı. Yangın sonrası binanın dış cephesinde hasar meydana geldi.

'YANMASINA GÖZ YUMAMADIK'

Yangına kova ile müdahale eden Bülent Mert de "Ben buradan geçiyordum. Binanın önündeki eşyalar büyük bir ihtimalle sigara izmaritinden yandı. Evden kovayla koşarak geldim hemen müdahale ettim söndürdüm. İtfaiye ekipleri zamanında geldi sağ olsun. Ben de Bakırköy'de oturuyorum bu kovayla müdahale ettim. Biz buradan alışveriş yapıyoruz. Kendi dükkanımız gibi. Yanmasına göz yumamadık, her şekilde müdahale ettik. Tüm Bakırköy'e geçmiş olsun" dedi.

Bina önündeki kullanılmayan eşyaların yanma anlar ise bir vatandaşın cep telefonu görüntülerine yansıdı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BakırköyCevizlik MahallesiMağazaEşyaGiyimYangın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gaziosmanpaşa'da silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı
Gaziosmanpaşa'da silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı
Tanju Okan'ın oğlu Tansu Okan yaşamını yitirdi
Tanju Okan'ın oğlu Tansu Okan yaşamını yitirdi
Süleymaniye Camii'nin yanında yükselen inşaat mühürlendi 
Süleymaniye Camii'nin yanında yükselen inşaat mühürlendi 
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans