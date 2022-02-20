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Bakırköy'de geniş çaplı asayiş denetimi

BAKIRKÖY İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün ilçe genelinde gerçekleştirdiği geniş çaplı asayiş uygulamasında, cadde ve sokakların yanı sıra eğlence mekanlarını da gezen ekipler, şüpheli gördükleri kişilerin üzerinde arama yapıp, GBT'lerini sorguladı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
20 Şubat 2022 Pazar 10:42
Bakırköy'de geniş çaplı asayiş denetimi

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler akşam saatlerinde geniş çaplı asayiş denetimi gerçekleştirdi. Bu kapsamda polis ekipleri cadde üzerlerinde ve sokak aralarında yaya şekilde dolaşarak şüpheli gördükleri vatandaşları durdurup önce üst-baş araması hemen ardından ise GBT (Genel Bilgi Taraması) yaptı. Denetime, Özel Harekât Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Havacılık Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü, Deniz Liman Şube Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personeli katılım sağladı.

DENETİMİN BİLANÇOSU

Denetimde İlçe Emniyet Müdürlüklerince yapılan uygulamalarda, 161 bin 962 kişi  ve 22.638 araç sorgusu yapılırken sorgulanan kişiler içerisinden 416 aranan kişi yakalandı, 951 araca işlem uygulandı. 

Denetimde ayrıca 347 şüpheli gözaltına alınarak 129'u adli makamlarca tutuklanırken kesinleşmiş hapis cezası bulunan 64 kişi yakalandı. Denetimde, 47 adet ruhsatsız tabanca ve 7 adet kurusıkı tabanca, 10 bin 171 gram narkotik madde, 6bin 655 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
BakırköyPolisAsayişDenetim
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