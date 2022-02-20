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Bakırköy'de toplanan mahkum yakınları güvercin uçurdu

Bakırköy'de Adil Yaşam Derneği'nin çağrısıyla toplanan mahkum yakınları af talebinde bulunarak güvercin uçurdu. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
20 Şubat 2022 Pazar 16:52
Bakırköy'de toplanan mahkum yakınları güvercin uçurdu

Adil Yaşam Derneği'nin çağrısıyla mahkum yakınları saat 15.00'te Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda toplandı. Sloganlar atan gurup, cezaevinde bulunan yakınları için af talebinde bulundu. Yapılan basın açıklamasının ardından meydanda güvercin uçuruldu. 

"EMİNİM BİZİ EN FAZLA CUMHURBAŞKANIMIZ ANLAR"

Adil Yaşam Derneği Başkanı M. Haluk Çavuşoğlu, "Buradan 10 milyon mahkum ailesi adına Cumhurbaşkanımıza ve hükümet yetkililerine seslenmek istiyorum. Yeniden yargılama yolu açılmadığı için, onlardan bir af talep ediyoruz. Bu kaçınılmaz bir sonuç çünkü cezaevlerinin kapasitesi çok arttı" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
BakırköyMahkumYakınMahkum YakınlarıGüvercinAdil Yaşam Derneği
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