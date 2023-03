Bakırköy'de trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Adnan Kahveci Bulvarı üzerinde seyreden Mehmet C. Y. (17) yönetimindeki 34 NC 8205 plakalı otomobil henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.

Sürücü Mehmet C. Y. ve beraberindeki 5 kişi otomobilde sıkıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Emniyet ekipleri kaza bölgesinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlileri de yaralıları bulundukları araçtan çıkarmak için bir süre çalışma yaptı.

Otomobilin içinde hayatını kaybeden Mehmet C. Y'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yaralılar tedavi altına alınmak üzere ambulansla çevre hastanelere götürüldü.

Otomobilde çalışma yapan Olay Yeri İnceleme ekiplerinin üç silah bulduğu öğrenildi.