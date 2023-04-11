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 BAKUT, ilçedeki minik öğrencilere eğitim veriyor

Büyükçekmece Belediyesi bünyesinde kurulan ve bugüne kadar pek çok afette başarılı arama kurtarma çalışmalarına imza atan Büyükçekmece Belediyesi Arama Kurtarma (BAKUT), ilçedeki minik öğrencilere eğitim veriyor

11 Nisan 2023 Salı 11:16
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 BAKUT, ilçedeki minik öğrencilere eğitim veriyor

İSTANBUL - Son olarak 6 Şubat depremlerinde Hatay’da arama kurtarma çalışmalarında yer alan BAKUT bir taraftan yeni gönüllüler ile arama kurtarma ekiplerinin sayısını arttırırken diğer yandan da Büyükçekmece Belediyesi Çocuk Eğitim Merkezleri’ndeki öğrencilere deprem başta olmak üzere olası her türlü doğal afetler karşısında eğitimler veriyor. Deprem konusunda öğrencilere çizgi filmler eşliğinde verilen eğitimlerin yanı sıra deprem sırasında yapılması gerekenler hakkında da tatbikat yönetimiyle uygulamalı bilgiler veriliyor.

HABER: BURHAN AKDAĞ 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
BAKUT
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