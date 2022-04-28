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Bariyerlere çarpan otomobil, su tahliye kanalına girdi

TEM Otoyolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerlere çarptıktan sonra su tahliye kanalına düştü. Otomobilde maddi hasar oluşurken, sürücü otomobili terk ederek otoyol kenarında bırak gitti. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
28 Nisan 2022 Perşembe 09:50
Bariyerlere çarpan otomobil, su tahliye kanalına girdi

Kaza, TEM Otoyolu Edirne istikameti Başakşehir mevkiinde saat 04.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü henüz tespit edilemeyen 06 DMR 34 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyerlere çarptıktan sonra yol kenarındaki su tahliye kanalına girdi. Yoldan geçenler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemede otomobilde kimseyi bulamadı. İtfaiye ekipleri de, olası bir yanına karşı otomobilde bir süre inceleme yaptı. Polis ekipleri kaza sonrası kayıplara karışan sürücüyü belirlemek için çalışma başlattı. Kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TEM OtoyoluKazaTrafik KazasıBaşakşehir
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