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Başakşehir'de dokuma atölyesi alev alev yandı

Başakşehir Eskoop Sanayi Sitesi'nde bulunan bir dokuma atölyesi alev alev yandı. İtfaiyenin kontrol altına aldığı yangın nedeniyle işyerinde büyük çapta hasar meydana gelirken, soğutma çalışmaları sürüyor.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
12 Kasım 2021 Cuma 10:32
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Başakşehir'de dokuma atölyesi alev alev yandı

İkitelli Eskoop Sanayi Sitesi'nde bulunan bir dokuma atölyesinde saat 06.00 sıralarında yangın çıktı. Yaklaşık 400 metrekarelik tek katlı atölyeden alevlerin yükseldiğini gören görevliler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede büyüyen alevler tüm atölyeyi sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen Başakşehir, Bağcılar, Bahçelievler ve Sultangazi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Bu sırada polis ekipleri atölye ve çevresinde güvenlik önlemi aldı. Atölyenin yandığını haber alarak olay yerine gelen işyeri sahipleri, söndürme çalışmalarını gözyaşlarıyla izledi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangın nedeniyle iş yerinde büyük çapta hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebini belirlemek için inceleme başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BaşakşehirAtölyeYangınItfaiyeEskoop Sanayi Sitesi
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