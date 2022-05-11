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Başakşehir'de su borusu patladı

BAŞAKŞEHİR Yeşilkent Mahallesi bağlantı yolunda İSKİ'ye ait isale hattında patlama sonucu yollar göle döndü. Metrelerce yükseğe fışkıran su drone ile görüntülendi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
11 Mayıs 2022 Çarşamba 09:39
Başakşehir'de su borusu patladı

Yeşilkent ile Bahçeşehir Bağlantı yolunun kenarındaki İSKİ'ye ait Şahintepe isale hattında vantuz patlaması sonucu yollar göle döndü.  Basınçlı su metrelerce yükseğe fışkırdı. Göle dönen yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekti. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
BaşakşehirYeşilkent MahallesiSuSu BorusuİSKİ
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