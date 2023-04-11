Başakşehir’de Kuran-ı Kerim ziyafeti verildi

İSTANBUL - Başakşehir’de on bir ayın sultanı ramazanın on dokuzuncu günü Kuran-ı Kerim’in nuruyla geçti. Kent Meydanı’nda kurulan Ramazan Çadırı’nda iftardan sonra başlayan etkinliklerde sahne gösterileri ve orta oyunlarıyla önce çocuklar eğlendi. Umre ve Kudüs ziyareti çekilişine başvurular ise Ramazan ve Özkan Demirel Camii’nden alındı.

Başakşehirliler Kuran-ı Kerim ziyafetiyle huzur buldu

Ardından Ayasofya-i Kebir Camii İmam Hatibi Hafız Bünyamin Topçuoğlu ve Hoca Ahmet Yesevi Camii İmam Hatibi Hafız Mustafa Giden tarafından kalplere dokunan Kuran-ı Kerim ziyafeti verildi. Topçuoğlu ve Giden, güzel sesleriyle Başakşehir Kent Meydanı’nda adeta geceyi aydınlattı. İlçe sakinleri programa yoğun ilgi gösterdi.

HABER: BÜLENT ÇAMCI