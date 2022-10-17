BaÅŸakÅŸehirâ€™de sanayi sitesinde yangÄ±n

YangÄ±n, saat 10.30 sÄ±ralarÄ±nda 2 katlÄ± SaraÃ§lar Sanayi Sitesinin 2. katÄ±nda Ã§Ä±ktÄ±. Duvar saati Ã¼retimi yapan iÅŸyerinde saatlerin boyandÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lÃ¼mden bilinmeyen nedenle alevler yÃ¼kseldi. Ä°ÅŸyerinin baca kÄ±smÄ±na da sÄ±Ã§rayan yangÄ±nÄ± gÃ¶renler itfaiyeye haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kÄ±sa sÃ¼rede yangÄ±nÄ± sÃ¶ndÃ¼rdÃ¼. YangÄ±nÄ±n sÄ±Ã§radÄ±ÄŸÄ± baca kÄ±smÄ±nda ise bir sÃ¼re soÄŸutma Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yapÄ±ldÄ±. YangÄ±nÄ±n Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± anlarda mesaide olan iÅŸÃ§iler de kendi imkanlarÄ±yla bina dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±ktÄ±. YangÄ±nda Ã¶len ya da yaralanan olmazken, iÅŸyerinde hasar oluÅŸtu.