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Basın Ekspres Yolu'nda kar etkisini göstermeye başladı

İSTANBUL beklenen kar yağışı Basın Ekspres Yolu'nda da etkisini göstermeye başladı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
18 Mart 2022 Cuma 10:39
Basın Ekspres Yolu'nda kar etkisini göstermeye başladı

Basın Ekspres Yolu'nda kar etkisini göstermeye başladı

İSTANBUL beklenen kar yağışı Basın Ekspres Yolu'nda da etkisini göstermeye başladı.

Meteoroloji bugünden itibaren İstanbul'da yoğun kar yağışı olacağı konusunda uyarmıştı. Sabah saatlerinden itibaren yer yer etkisini gösteren kar yağışı Basın Ekspres Yolu ve bağlantı yollarında da etkili olmaya başladı. Yollarda karın birikmediği, bir olumsuzluk yaşanmadığı gözlendi. Kar küreme araçlarıysa yoğun kar yağışı ihtimali olan bölgelere doğru hareket etti. 

TAKSİM'DE KAR

BEYOĞLU Taksim Meydanı’nda kar yağışı etkili oldu. Sabah işe gitmek için yola çıkanlar yoğun kar yağışıyla karşılaştı. İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı beyaza büründü. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
IstanbulBeyoğluTaksimTaksim MeydanıKarKışBasın Ekspres Yolu
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