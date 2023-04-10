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Başkan Bozkurt, Caferi vatandaşlarla oruç açtı

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Hz. Hasan’ın doğum gününde düzenlenen iftar yemeğinde, Caferi vatandaşlarla oruç açtı. Başkan Bozkurt, “Hz. Hasan, sadece Peygamberimizin torunu olması ile değil akılla, sevgiyle kendini yüreklerimize kazımış bir kişi” dedi.

10 Nisan 2023 Pazartesi 18:22
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Başkan Bozkurt, Caferi vatandaşlarla oruç açtı

İSTANBUL - Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, İmam-ı Hasan’ın doğum günü dolayısı ile Nikah Sarayı’nda düzenlenen iftar programında Caferi vatandaşlarla bir araya geldi. Programa; Türkiye Caferiler Lideri Selahattin Özgündüz, Caferi Âlemler Başkanı Seyit Seccad Karakuş, İmam Hasan Camii Dernek Başkanı Feyzullah Talayhan, CHP Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergin katıldı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda ilahiler okundu, dualar edilerek oruçlar açıldı.

“Akılla, sevgiyle kendisini yüreklerimize kazımış bir kişi”

İftar programında konuşma yapan Başkan Bozkurt, “Bugün, çok önemli bir gün. Sevgili Peygamberimizin torunu, aklın, cesaretin ve inandığı yolda hayatını ortaya koyarcasına mücadele eden Hz. Ali’nin oğlu Hz. Hasan’ın doğum günü. Doğum gününde onu anmak, onu hatırlamak, onun bize bıraktıklarını kavramak için buradayız. Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin. Birliğimiz beraberliğiniz bozulmasın” diye konuştu.

HABER: BURHAN AKDAĞ 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Başkan Bozkurt
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