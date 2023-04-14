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Başkan Bozkurt: “Türkiye’de sanayici olmak en zor işlerden bir tanesi”

İş dünyasıyla düzenlenen iftar programında konuşan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “Türkiye’de sanayici olmak en zor işlerden bir tanesi, zira kaybedecek çok şeyimiz var. Siz kazanmadan bu ülkenin refah seviyesinin yükselmesinin mümkün olmadığını görüyorum. Sizlerin, dünyayla rekabet edebilir seviyeye gelmesi için yerel yönetimlerden başlayıp merkezi hükümete kadar ciddi destek verilmesi gerekiyor” dedi.

14 Nisan 2023 Cuma 12:50
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Başkan Bozkurt: “Türkiye’de sanayici olmak en zor işlerden bir tanesi”

İSTANBUL - Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, iş insanlarıyla iftar programında bir araya geldi. Düzenlenen programa CHP Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergin, İstanbul Sanayicileri ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (İSİFED) Başkanı Muammer Ömeroğlu, İstanbul Sanayici ve İş İnsanları Derneği (SANDER) Başkanı Mehmet Kocasakal, Esenyurt Sanayici ve İş Adamları Derneği (ESİDER) Başkanı Emin Armağan Şakar, İhlas Medya Grup Başkanı Aslıhan Ören, Türkiye’de İş Dünyası Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Celal Toprak ve çok sayıda iş insanı katıldı. Türkiye’de İş Dünyası Dergisi’nin 17. sayısının da tanıtıldığı iftar programında Başkan Bozkurt şöyle konuştu: “Önemli başarılar elde etmiş kişilerle bir arada olmak beni mutlu etti. Öncelikle Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin. Bu günler; eşitliğin, adaletin, birliğin, beraberliğin, dostluğun güçlendiği bir dünya için hep birlikte hizmet etmemize vesile olsun.”

“Çok emek veriyorsunuz”

İş insanların bu ülkenin sanayisine ve ekonomisine katkıda bulunmak için çok emek verdiklerini söyleyen Bozkurt, “Kaynaklarımızın doğru yönetilmesi, sizin ihtiyacınız olan kaynakların temin edilmesi, insan kaynağının ona göre eğitilmesi için hepimizin üzerine düşen görevleri yerine getirmenin önemli olduğunu biliyorum. Bu toplantılar, işini iyi yapan kişilerin, kuruluşların tanınır hale gelmesi için ve bizim geleceğimiz açısından çok önemli. Biz tabii bir ortak çalışma da yaptık. Bir çalıştay sonrasında burada bir Teknoloji ve İnovasyon Müdürlüğünün ne kadar büyük bir ihtiyaç olduğunu sizlerle birlikte tespit ettik. Bu tespitler sonucunda, İnovasyon ve Teknoloji Müdürlüğünü kurduk. Çalıştayda çok güzel sonuçlar elde ettik. Bugün yine benim dâhil olduğum Millet İttifakı'nın ortak protokolünde o çalıştayda elde ettiğimiz sonuçların neredeyse tamamı var. Türkiye'nin neye ihtiyacı olduğunu, Esenyurt'ta yaptığımız çalışmayla, Ankara'da yaptığımız çalışmanın ne kadar örtüştüğünü gördük.” diye konuştu.

“Her zaman yanınızda olacağız”

İş insanlarının güçlü olması durumunda ülkenin refah seviyesinin de artacağını ifade eden Bozkurt şunları ekledi: “Bir araya gelince, ortaklaşınca, değerler üzerinden ayrışmak yerine bir takım şeyleri nasıl düzeltiriz diye düşünmeye başladığımızda birçok sorunun nedenini ve çözümünü buluyoruz. Bir takım zorlukların içinden geçiyoruz, bu süreç ülkemizde de dünya da zor geçiyor. Bunların kaderimiz olduğunu düşünmeyelim lütfen. Biz elimizden geldiğince her zaman yanınızda olacağız. Bugün buraya geldiğiniz için katkı sunduğumuz için çok teşekkür ediyorum. Umuyorum ki ülkemiz ve dünya üzerindeki karanlık bulutlar kısa sürede dağılır. Daha aydınlık günlerde hep beraber mutlulukla, huzurla bir araya geliriz.”

HABER: MEYE YILMAZ 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

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Başkan Bozkurt
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