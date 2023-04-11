Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE
BİST
5.137,35
ALTIN
1.241,71
DOLAR
19,29
STERLİN
23,99
EURO
21,03
10 KALEM LABORATUVAR MALZEMELERİ ÜSKÜDAR DEVLET HASTANESİ
10 KALEM LABORATUVAR MALZEMELERİ ÜSKÜDAR...
39 KALEM BASILI EVRAK , TÜKETİM SARF MALZEMESİ VE GÜVENLİK GÖREVLİLERİ İÇİN KIYAFET ALIMI DEVLET HASTANESİ-ESENYURT NECMİ KADIOĞLU SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDICILIKLARI
39 KALEM BASILI EVRAK ,...
BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - İSTANBUL AVRUPA SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR İL SAĞLIK...
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı alacak
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı...

Başkan Kartoğlu: Huzur dolu mekânı ibadete açacağız

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, yapımında son aşamaya gelinen Estonşehir Camii’nde incelemelerde bulundu. Ramazan ayında bir camiyi daha Başakşehir’e kazandırdıklarını söyleyen Başkan Kartoğlu, “Halıların serilmesinin ardından huzur dolu mekânı ibadete açacağız.” dedi.

11 Nisan 2023 Salı 11:22
1 Okunma
Başkan Kartoğlu: Huzur dolu mekânı ibadete açacağız

İSTANBUL - Başakşehir Belediyesi, ilçe sakinlerinin ihtiyaçlarına kalıcı çözümler üretmeye devam ediyor. Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi’nde yapımında sona yaklaşılan Estonşehir Camii’nin açılışı için gün sayılıyor. İnşaat alanında incelemelerde bulunan Başkan Kartoğlu, son çalışmalar hakkında da bilgi aldı.

“Çalışmaların yüzde 99’u bitti”

Hayırseverlerin desteğiyle bir caminin daha yapımına vesile olduklarını belirten Başkan Kartoğlu, “Camimizin yüzde 99’u bitti. Halılarımızın serilmesiyle ardından huzur dolu mekânı ibadete açacağız. Camiler; İslam’ın sembolü, birlik ve dirliğimizin nişanesidir. Ezanlarıyla insanlığı kurtuluşa çağırır. Mihrabıyla cehalete karşı duran, omuz omuza saf tutan müminlerin kardeşliğini ve ümmet olma bilincini pekiştiren, mukaddes bir yapıdır. Camilerimizin sayısını artırmak için yoğun çalışma yürütüyoruz.” diye konuştu.

2 katlı, 600 kişi kapasiteli…

Estonşehir Camii hakkında bilgi de veren Başkan Kartoğlu, “Camimiz iki katlı ve yaklaşık altı yüz kişi kapasiteli olacak. Rahman ve rahim olan Allah’ın huzurunda hep birlikte gönüllerimizi birleştireceğiz. Cami avlusunda iki lojman ve şadırvan da bulunacak.” dedi.

HABER: ERCAN AYDIN 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Son Güncelleme: 11.04.2023 11:32
Anahtar Kelimeler:
Başkan Kartoğlu:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Büyükçekmece’yi temsil eden Ekin Ereke şampiyon oldu
Büyükçekmece’yi temsil eden Ekin Ereke şampiyon oldu
 BAKUT, ilçedeki minik öğrencilere eğitim veriyor
 BAKUT, ilçedeki minik öğrencilere eğitim veriyor
Büyükçekmece’de Karagöz ve Hacivat
Büyükçekmece’de Karagöz ve Hacivat
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans