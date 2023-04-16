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Başkan Yazıcı’dan bin 500 lira bayram ikramiyesi müjdesi

Tuzla Belediyesi personeli ile iftar programında bir araya gelen Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, tüm Tuzla Belediyesi personeline toplu iş sözleşmesindeki haklarına ek olarak bin 500 lira bayram ikramiyesi müjdesi verdi. İftar programında konuşan Başkan Yazıcı, ”Tuzla’da olduğu gibi görev aldığınız her yerde müthiş bir özveriyle çalıştınız. Şimdi deprem bölgesinde arkadaşlarımız, sadece çalışmıyor destan yazıyorlar. Ramazan’ı, bayramı, salgını, depremi, sabahı akşamı, hafta içi hafta sonu. Çok büyük bir özveriyle kendinizi Tuzla’ya, belediyeye vakfettiniz çalışıyorsunuz. Ben sizden memnunum, Allah da sizlerden memnun olsun” ifadelerini kullandı. 

16 Nisan 2023 Pazar 14:05
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Başkan Yazıcı’dan bin 500 lira bayram ikramiyesi müjdesi

İSTANBUL - Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı hem Tuzla’da hem de Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde 7 gün 24 saat esasına göre belediyecilik hizmetleri aralıksız sürdüren Tuzla Belediyesi personeli ile iftar programında bir araya geldi. Tuzla Marina’da bulunan Tuzla Belediyesi etkinlik çadırında gerçekleştirilen programa binden fazla Tuzla Belediyesi personeli katıldı. Başkan Yazıcı, tüm Tuzla Belediyesi personeline toplu iş sözleşmesindeki haklarına ek olarak bin 500 lira bayram ikramiyesi müjdesi verdi.

“Yoldaşı olmayanın başarısı olmaz”

İftar programında açıklamalarda bulunan Başkan Yazıcı,” Eskiler, “Evvel refik bad’el tarik” derler. Yani önce yoldaş, sonra yol. Yoldaşı olmayanın başarısı olmaz. Olsa da bir anlamı olmaz. Mahallenize, sokağınıza, caddenize, bugüne ve geçmişe bakınca hepimiz bunu görebiliriz. Ben Tuzla Belediye başkanıyım. Bunca yılda, bu makamda ne başardın diyen olursa? Siz değerli arkadaşlarımla yoldaş olmayı imza attığımız başarıların birincisi olarak sayabilirim. Ne yaptıysak bu yoldaşlık sayesinde yaptık derim. Tuzla Belediyesi veTuzla Belediye Başkanı olarak her zaman önce refik dedik. Önce çalışanlarımız dedik. Şimdi saymak istemem, hepiniz bunun sayısız örneğini biliyorsunuz. Siz de önce Tuzla önce belediye dediniz, bu sayede Tuzla’nın çehresini değiştirdik. Sağ olun. Var olun.” dedi.

“Ben sizden memnunum, Allah da sizlerden memnun olsun”

Başkan Yazıcı,” Tuzla’da olduğu gibi görev aldığınız her yerde müthiş bir özveriyle çalıştınız. Şimdi deprem bölgesinde arkadaşlarımız, sadece çalışmıyor destan yazıyorlar. Ramazan’ı, bayramı, salgını, depremi, sabahı akşamı, hafta içi hafta sonu… Çok büyük bir özveriyle kendinizi Tuzla’ya, belediyeye vakfettiniz çalışıyorsunuz. Ben sizden memnunum, Allah da sizlerden memnun olsun. Sizin de benden memnun olmanızı çalıştığınız belediyeden memnun olmanızı bir başarı olarak kabul ederim. Bayramdan önce herkese, sözleşme dışı 1500 Türk Lirası bayram ödemesi yapılacağını bu vesileyle sizlerle paylaşmış olayım” dedi.

HABER: ERCAN AYDIN 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
500 Lira Bayram Ikramiyesi Müjdesi
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