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Bayrampaşa'da çıkan yangın söndürüldü

BAYRAMPAŞA'da hazır gıda üretim tesisinde çıkan yangın söndürüldü.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
15 Şubat 2022 Salı 11:37
Bayrampaşa'da çıkan yangın söndürüldü

Yangın, Yenidoğan Mahallesi Erciyes Sokakta saat 08.00 sıralarında çıktı. Hazır gıda üretim tesisinde henüz bilinmeyen  nedenle yangın çıktı. Tesis içerisinde bulunan plastiklerin yanmasıyla yoğun dumanın etrafa yayılması nedeniyle çevredeki vatandaşların ihbar vermesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiye ekipleri uzun süre binada soğutma çalışması yaptı. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangınla ilgili çalışma başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BayrampaşaHazır GıdaüretimTesisYangınItfaiye
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