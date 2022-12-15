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Bayrampaşa'da film vaadiyle dolandırıldığını iddia eden kişi intihar girişiminde bulundu

BAYRAMPAŞA'da filmlerde oynatılma vaadiyle 30 bin lira dolandırıldığını iddia eden kişi, trafik levhasının üzerine çıkarak intihar girişiminde bulundu. Bu sırada TEM bağlantı yolundaki trafik durma noktasına geldi. 

15 Aralık 2022 Perşembe 03:37
Bayrampaşa'da film vaadiyle dolandırıldığını iddia eden kişi intihar girişiminde bulundu

Olay, gece 01.00 sıralarında Bayrampaşa ilçesi O-3 TEM bağlantı yolunda Edirne istikametinde meydana geldi. Filmlerde oynatılacağı vaadiyle 30 bin lira  dolandırıldığını iddia eden kişi, trafik tabelasının üzerine çıktı. Bunu görenler durumu polise, itfaiyeye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, trafik levhasının üzerindeki gencin atlama ihtimaline karşı branda açtı. Polisin ve itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu  ikna edilerek itfaiye merdiveni ile indirilen kişi, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. İkna çalışmaları sırasında trafiğin kesilmesi nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu. Trafik olayın sona ermesi ile tekrar normale döndü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BayrampaşaTEMOtoyolIntiharFilmDolandırıcı
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