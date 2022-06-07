Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 25
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.648,12
ALTIN
986,17
DOLAR
16,66
STERLİN
20,82
EURO
17,84
Kocaeli Üniversitesi 2 Öğretim Görevlisi alıyor
Kocaeli Üniversitesi 2 Öğretim...
Sakarya Üniversitesi Sürekli İşçi Alacak
Sakarya Üniversitesi Sürekli İşçi...
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi...
İstanbul Galata Üniversitesi 15 Öğretim Üyesi alıyor
İstanbul Galata Üniversitesi 15...

Bayrampaşa'da iş yeri alev alev yandı 

BAYRAMPAŞA'da gece saatlerinde 4 katlı bir binanın en üst katındaki polisaj imalathanesinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangın sonrası iş yerinde maddi hasar meydana geldi. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
07 Haziran 2022 Salı 10:06
Bayrampaşa'da iş yeri alev alev yandı 

Yangın, Muratpaşa Mahallesi'nde saat 00.30 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Küçük Coşkun Sokak'taki 4 katlı iş yerinin en üst katında bulunan polisaj imalathanesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İş yerinden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, iş yerindeki alevlere müdahale ederek, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri de hazır bekledi. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
BayrampaşaMuratpaşa MahallesiIşyeriYangınItfaiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Taksiciye sahte dolar verdi; Bekçiler takiple yakaladı
Taksiciye sahte dolar verdi; Bekçiler takiple yakaladı
Adalar'da yangın tatbikatı
Adalar'da yangın tatbikatı
"Castoro 10" İstanbul Boğazı'ndan geçiyor
"Castoro 10" İstanbul Boğazı'ndan geçiyor
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans