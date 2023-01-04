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Bayrampaşa'da kuyumcuya 5 ayda ikinci soygun girişimi

BAYRAMPAŞA'da kuyumcuya girmeye çalışan şüpheliler, alarm sesini duyan çevredekilerin tepkisinin ardından geldikleri otomobille kaçtı. Soygun girişimi güvenlik kameralarına yansırken, aynı kuyumcunun 5 ay önce de aynı kişiler tarafından soyulmaya çalışıldığı iddia edildi.

04 Ocak 2023 Çarşamba 10:56
Bayrampaşa'da kuyumcuya 5 ayda ikinci soygun girişimi

Olay, dün gece saat 03.30 sıralarında Bayrampaşa Kocatepe Mahallesi'nde meydana geldi. Kapüşonlu 5 şüpheli, kuyumcu dükkanına girmeye çalıştı. Ellerindeki aletlerle uzun süre dükkanın kepenkleri zorlamaları üzerine çalan alarma uyanan mahalle sakinleri şüphelilere tepki gösterdi. Şüphelileri suçüstü gören vatandaşların tepkisi üzerine şüpheliler olay yerinden geldikleri otomobille kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelip güvenlik kameralarını inceleyen ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.


AYNI İŞYERİ DAHA ÖNCE DE SOYULMAYA ÇALIŞILMIŞ

5 şüphelinin soymaya çalıştığı kuyumcuya, 5 ay önce de aynı yöntemle soygun girişiminde bulundukları iddia edildi. 5 ay öncede güvenlik kamerası tarafından görüntülenen soygun girişiminde, yüzlerini gizleyen 5 kişi dükkanın kepenklerini açmak için zorluyor. Çabaları sonucu kepengi açamayan hırsızlar olay yerinden hızla uzaklaşıyor.


İKİ SOYGUN GİRİŞİMİ KAMERADA

Hem 5 ay önceki hem de salı gecesi yaşanan soygun girişimi güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin kuyumcu dükkanının kepengini zorladıkları ancak açamayıp kaçtıkları görülüyor.


"5 AY ÖNCEKİ ŞAHISLAR OLDUĞUNU TAHMİN EDİYORUZ"

Kuyumcu çalışanı Muhammet Alp, "Dün gece 03.30 saatlerinde dükkana girilmeye çalışıldı ama başarılı olamadılar, komşularımızın bağırmasıyla kaçtılar. Komşularımızın hepsine teşekkür ediyoruz. Aynı şekilde 5 ay önce de girişimde bulundular. Bu kişilerin yakalanması hem bizim için hem komşular için hem de esnaf için çok iyi olur. 5 ay önceki şahıslar olduğu görülüyor öyle tahmin ediyoruz, bakıldığı zaman genç oldukları gözüküyor. Bunların yakalanmasını istiyoruz" dedi. (DHA)

DHA

Anahtar Kelimeler:
BayrampaşaKuyumcuSoygun
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