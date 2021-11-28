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Bayrampaşa'da pet shop'ta yangın çıktı, çok sayıda hayvan öldü 

BAYRAMPAŞA'da 3 katlı binanın girişinde bulunan pet shop mağazasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken, aralarında kedi, tavşan ve kuşların bulunduğu çok sayıda hayvan öldü. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
28 Kasım 2021 Pazar 10:09
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Bayrampaşa'da pet shop'ta yangın çıktı, çok sayıda hayvan öldü 

Yangın,  saat 02.00 sıralarında Muratpaşa Mahallesi'nde Kamil Caddesi'nden bulunan 3 katlı binanın giriş katında bulunan pet shopta çıktı. Pet shop'tan dumanlar çıktığını gören mahalle sakinleri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri iş yerinin camlarını kırarak yangına müdahale etti. 

ÇOK SAYIDA EVCİL HAYVAN ÖLDÜ

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası iş yerinde bulunan çok sayıda kedi, tavşan ve kuşun öldüğü öğrenildi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekiplerinin de olayla ilgili çalışma başlattı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
BayrampaşaPet ShopYangınItfaiye
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