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Belgrad Ormanı'na giriş ücreti vermek istemeyenlerin 'kapan oyunu'

BELGRAD Ormanı'na giriş ücreti vermek istemeyen bazı sürücüler ormanın çıkış kapısında bulunan kapanların üzerine araba paspası atarak ya da ayağı ile basarak kaçak giriş yapıyor.

28 Ağustos 2022 Pazar 17:40
Belgrad Ormanı'na giriş ücreti vermek istemeyenlerin 'kapan oyunu'

 İSTANBUL, (DHA)

Hafta sonu güzel havada doğada zaman geçirmek isteyenlerin adresi Belgrad Ormanı oldu. Belgrad Ormanı'na otomobiliyle gelenlerden 30 lira, minibüsle gelenlerden 90 lira, motosikletiyle gelenlerden ise 22 lira ücret alınıyor. Ancak araçlarıyla gelenlerin bazıları ormana girişte alınan ücreti ödememek için ilginç yöntemler buldu. Bazı sürücüler, Belgrad Ormanı'nın çıkış kapısındaki kapanların üzerine paspas atarak ya da ayakları ile basarak etkisiz hale getirerek ücretsiz giriş yapıyor. Daha çok motosiklet sürücüleri bu yönetimi kullanırken, kaçak yollarla girenlerin arasında hatlı minibüs ile gelenlerin olduğu da görülüyor. Çıkış kapısında herhangi bir görevli bulunmayan Belgrad Ormanı'na kaçak giriş yapanlar hem kendi lastiklerine zarar veriyor hem de ters yönden giderek diğer sürücüleri riske atıyor.

Öte yandan giriş yapan minibüstekilerin, kapan üzerine araba paspası koyarak geçtiği anlar da kameraya yansıdı. Kaçak yolla ormana girmeye çalışan bir motosikletliye ise otopark görevlisi uyardı.


"LASTİK ÇOK DAHA PAHALI"

Belgrad Ormanı'ndan çıkış yapan Kamer Urunay "Girişte 30 lira ödedim. 30 liraya bu yaptıkları değmez. Benim için ters, ben yapmam şahsen. Yapanlar var ama çok yanlış. Ahlaki boyut anlamında yanlış resmen kul hakkı" dedi. Belgrad Ormanı'ndan aracıyla çıkış yapan Emre Sungur ise "90 lira ödedim. 90 lira için değmez, lastik çok daha pahalı. Geçen 4 lastiğe 13 bin lira verdim. Kim yapıyor görmedim ama ben hayatta yapmam" diye konuştu.

DHA

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