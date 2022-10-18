BeÅŸiktaÅŸ'ta 2 katlÄ± kafede yangÄ±n

YangÄ±n, 24.00 sÄ±ralarÄ±nda Â ArnavutkÃ¶y Mahallesi'nde iki katlÄ± kafede Ã§Ä±ktÄ±. Bebek ArnavutkÃ¶y Caddesi'nde bulunan 2 katlÄ± ahÅŸap kafenin Ã¼st katÄ±nda baÅŸlayan yangÄ±n giderek bÃ¼yÃ¼dÃ¼. Alevleri gÃ¶ren Ã§evredekiler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangÄ±na mÃ¼dahale ederken, yan taraflarda bulunan ahÅŸap binalara da sirayeti Ã¶nledi. Polis ekipleri de mÃ¼dahale sÄ±rasÄ±nda Ã§evrede Ã¶nlem aldÄ±. YangÄ±n itfaiye ekiplerinin mÃ¼dahalesi ile kontrol altÄ±na alÄ±narak sÃ¶ndÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Kafeden yÃ¼kselen alevler vatandaÅŸlarÄ±n Ã§ektiÄŸi cep telefonu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerine yansÄ±dÄ±. Ã‡Ä±kan yangÄ±nda yaralanan olmazken iÅŸ yerinde hasar oluÅŸtu.Â