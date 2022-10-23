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BeÅŸiktaÅŸ'ta Ä°ETT otobÃ¼sÃ¼ alev alev yandÄ±

BEÅžÄ°KTAÅž'ta Ä°ETT otobÃ¼sÃ¼ alev alev yandÄ±. YangÄ±nda Ã¶len ya da yaralanan olmazken otobÃ¼s kullanÄ±lamaz hale geldi.

23 Ekim 2022 Pazar 12:07
BeÅŸiktaÅŸ'ta Ä°ETT otobÃ¼sÃ¼ alev alev yandÄ±

BeÅŸiktaÅŸ Levent'te KabataÅŸ-SarÄ±yer seferini yapan Ä°ETT otobÃ¼sÃ¼nÃ¼n motor kÄ±smÄ±ndan bilinmeyen nedenle dumanlar yÃ¼kselmeye baÅŸladÄ±. ÅžofÃ¶r otobÃ¼sÃ¼ saÄŸ ÅŸeride Ã§ekerek yolcularÄ± tahliye etti. KÄ±sa sÃ¼rede otobÃ¼s alev alev yanmaya baÅŸladÄ±. Ã‡evredekilerin ihbarÄ±yla olay yerine polis, itfaiye ve saÄŸlÄ±k ekibi sevk edildi. Ä°tfaiye ekipleri alev alev yanan otobÃ¼sÃ¼ kÄ±sa sÃ¼rede sÃ¶ndÃ¼rdÃ¼. OtobÃ¼s yangÄ±nÄ±nda Ã¶len ya da yaralanan olmazken, otobÃ¼s kullanÄ±lamaz hale geldi. Polis olayla ilgili Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.Â 

DHA

Anahtar Kelimeler:
BeÅŸiktaÅŸLeventKabataÅŸSarÄ±yerÄ°ETTOtobÃ¼sYangÄ±nItfaiye
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